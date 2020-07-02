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Ночью местами возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков: погода в Абхазии 10 июля
14:58, 9 Июля 2020
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Сухум. 9 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной окраины антициклона с запада. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 19 +24°С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды + 26°С.
В столице переменная облачность, ночью возможен дождь, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +28°С.
Сухум. 9 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной окраины антициклона с запада. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 19 +24°С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды + 26°С.
В столице переменная облачность, ночью возможен дождь, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +28°С.
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