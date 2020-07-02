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Ночью местами возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков: погода в Абхазии 10 июля

14:58, 9 Июля 2020
Ночью местами возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков: погода в Абхазии 10 июля
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.

Сухум. 9 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в  пятницу территория Черноморского побережья Абхазии  будет под влиянием юго-восточной окраины антициклона с запада. Ожидается переменная облачность, ночью  местами возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – повышенное. 

Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.

Температура воздуха ночью + 19 +24°С, днем +24 +29°С. 

Температура морской воды + 26°С.

В столице переменная облачность, ночью возможен дождь, днем преимущественно без осадков.
 
Температура воздуха ночью +23°С, днем +28°С.  







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