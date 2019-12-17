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Не лето, конечно, но тепло: восемнадцать градусов тепла в Абхазии 24 декабря
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14:43, 23 Декабря 2019
Атмосферное давление – низкое.
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого секторе Атлантического циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью + 7 +12°С, днем + 13 +18°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице - переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +11°С, днем +18°С.
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого секторе Атлантического циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью + 7 +12°С, днем + 13 +18°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице - переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +11°С, днем +18°С.
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