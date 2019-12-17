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Не лето, конечно, но тепло: восемнадцать градусов тепла в Абхазии 24 декабря

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14:43, 23 Декабря 2019
Не лето, конечно, но тепло: восемнадцать градусов тепла в Абхазии 24 декабря
Атмосферное давление – низкое.

Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием  теплого  секторе Атлантического циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление – низкое.

Ветер  слабый и умеренный - 2-7 м/с. 

Температура воздуха ночью  + 7 +12°С,  днем + 13 +18°С. 

Температура морской воды + 13°С.

В столице - переменная  облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +11°С, днем  +18°С.


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