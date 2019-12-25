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Рауль Хаджимба и Башар Асад обменялись новогодними поздравлениями
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15:43, 31 Декабря 2019
Башар Асад пожелал Республике Абхазия процветания и благополучия.
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обменялись новогодними поздравлениями.
Рауль Хаджимба пожелал Башару Асаду успехов на пути служения Отечеству и установления стабильности на всей территории Сирии.
Башар Асад пожелал Республике Абхазия процветания и благополучия.
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обменялись новогодними поздравлениями.
Рауль Хаджимба пожелал Башару Асаду успехов на пути служения Отечеству и установления стабильности на всей территории Сирии.
Башар Асад пожелал Республике Абхазия процветания и благополучия.
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