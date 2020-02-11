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И в День влюбленных возможен снег с дождем, снег и гроза: погода в Абхазии 14 февраля
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14:51, 13 Февраля 2020
Атмосферное давление – высокое.
Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-западная окраина Западного антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром снег с дождем, возможен снег, гроза, днем погода прояснится. В предгорьях и горах – ливневый снег.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7м/с.
Температура воздуха ночью -1 +4°С, днем +3 +8°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице облачно, ночью и утром дождь со снегом, возможен снег, днем погода прояснится .
Температура воздуха ночью +1°С, днем +7°С.
Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-западная окраина Западного антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром снег с дождем, возможен снег, гроза, днем погода прояснится. В предгорьях и горах – ливневый снег.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7м/с.
Температура воздуха ночью -1 +4°С, днем +3 +8°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице облачно, ночью и утром дождь со снегом, возможен снег, днем погода прояснится .
Температура воздуха ночью +1°С, днем +7°С.
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