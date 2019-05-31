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Девять первых и четыре вторых: абхазские спортсмены заняли призовые места в турнире по вольной борьбе «Спорт против наркотиков»
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11:26, 3 Июня 2019
Турнир прошел в Республике Адыгея.
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. В Республике Адыгея прошел турнир по вольной борьбе среди юношей «Спорт против наркотиков».
Республику Абхазия представляли 13 спортсменов из Гудауты. По итогам соревнования абхазские борцы заняли девять первых и четыре вторых места.
Победителями турнира стали Дамир Агрба (в/к – 20 кг), Данат Партанадзе (в/к – 26 кг), Астамур Хашба (в/к – 29 кг), Амир Аргун (в/к – 29 кг), Данил Пилия (в/к – 35 кг), Леон Малия (в/к – 38 кг), Алим Аргун (в/к – 41 кг), Саид Бения (в/к – 48 кг), Еснат Ардзинба (в/к – 55 кг), вторые места у Артака Камаляна (в/к – 23 кг), Данила Андарбуа (в/к – 29 кг), Леонарда Агрба (в/к – 29 кг) и Леона Агрба (в/к – 41 кг).
Тренируют спортсменов Джон Партанадзе, Адам Цвейба и Айнар Мархолия.
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. В Республике Адыгея прошел турнир по вольной борьбе среди юношей «Спорт против наркотиков».
Республику Абхазия представляли 13 спортсменов из Гудауты. По итогам соревнования абхазские борцы заняли девять первых и четыре вторых места.
Победителями турнира стали Дамир Агрба (в/к – 20 кг), Данат Партанадзе (в/к – 26 кг), Астамур Хашба (в/к – 29 кг), Амир Аргун (в/к – 29 кг), Данил Пилия (в/к – 35 кг), Леон Малия (в/к – 38 кг), Алим Аргун (в/к – 41 кг), Саид Бения (в/к – 48 кг), Еснат Ардзинба (в/к – 55 кг), вторые места у Артака Камаляна (в/к – 23 кг), Данила Андарбуа (в/к – 29 кг), Леонарда Агрба (в/к – 29 кг) и Леона Агрба (в/к – 41 кг).
Тренируют спортсменов Джон Партанадзе, Адам Цвейба и Айнар Мархолия.
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