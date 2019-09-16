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Абхазский спортсмен Баджа Хутаба в составе сборной Сирии принимает участие в Чемпионате мира по спортивной борьбе в Казахстане
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10:49, 19 Сентября 2019
Соревнования являются отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. 14-22 сентября в столице Республики Казахстан Нур-Султане проходит Чемпионат мира по спортивной борьбе.
В рамках Чемпионата проводятся соревнования по греко-римской (классической) борьбе среди взрослых (с 1904 года), вольной борьбе среди взрослых (с 1951 года) и среди женщин (с 1987 года).
На Чемпионат заявлено свыше 1000 спортсменов из 100 стран. Разыгрываются по 10 комплектов наград, в том числе по 6 – в олимпийских весовых категориях, которые являются наиболее престижными. Соревнования станут отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
19 сентября стартуют соревнования вольников.
В весовой категории до 125 кг в составе сборной Сирийской Арабской Республики в Чемпионате принимает участие абхазский спортсмен Баджа Хутаба.
Также, по просьбе Федерации спортивной борьбы Сирии главным тренером сборной на Чемпионате мира будет мастер спорта международного класса по вольной борьбе, главный тренер и член Олимпийского совета Сирии, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба.
Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. 14-22 сентября в столице Республики Казахстан Нур-Султане проходит Чемпионат мира по спортивной борьбе.
В рамках Чемпионата проводятся соревнования по греко-римской (классической) борьбе среди взрослых (с 1904 года), вольной борьбе среди взрослых (с 1951 года) и среди женщин (с 1987 года).
На Чемпионат заявлено свыше 1000 спортсменов из 100 стран. Разыгрываются по 10 комплектов наград, в том числе по 6 – в олимпийских весовых категориях, которые являются наиболее престижными. Соревнования станут отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
19 сентября стартуют соревнования вольников.
В весовой категории до 125 кг в составе сборной Сирийской Арабской Республики в Чемпионате принимает участие абхазский спортсмен Баджа Хутаба.
Также, по просьбе Федерации спортивной борьбы Сирии главным тренером сборной на Чемпионате мира будет мастер спорта международного класса по вольной борьбе, главный тренер и член Олимпийского совета Сирии, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба.
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