Абхазский спортсмен Баджа Хутаба в составе сборной Сирии принимает участие в Чемпионате мира по спортивной борьбе в Казахстане

Соревнования являются отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.



Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. 14-22 сентября в столице Республики Казахстан Нур-Султане проходит Чемпионат мира по спортивной борьбе.



В рамках Чемпионата проводятся соревнования по греко-римской (классической) борьбе среди взрослых (с 1904 года), вольной борьбе среди взрослых (с 1951 года) и среди женщин (с 1987 года).



На Чемпионат заявлено свыше 1000 спортсменов из 100 стран. Разыгрываются по 10 комплектов наград, в том числе по 6 – в олимпийских весовых категориях, которые являются наиболее престижными. Соревнования станут отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.



19 сентября стартуют соревнования вольников.



В весовой категории до 125 кг в составе сборной Сирийской Арабской Республики в Чемпионате принимает участие абхазский спортсмен Баджа Хутаба.



Также, по просьбе Федерации спортивной борьбы Сирии главным тренером сборной на Чемпионате мира будет мастер спорта международного класса по вольной борьбе, главный тренер и член Олимпийского совета Сирии, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба.



