2 «золота», 3 «бронзы» и 1 «серебро» привезли столичные спортсмены из Тулы

Столичные спортсмены стали призерами 20-го традиционного Кубка России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха.



Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В Туле прошёл 20-й традиционный Кубок России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха, в котором приняли участие спортсмены из более 12 регионов России. Комитетом по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум на турнир были командированы спортсмены секции каратэ.

Более 200 спортсменов оспаривали первенство в программах (дисциплинах) «фукуго», «ката» и «бункай ката».



Столичные спортсмены в разных дисциплинах завоевали 2 «золота», 3 «бронзы» и 1 «серебро».

На 1 месте – Николь Агумава («фукуго», в\к 18+); Владимир Литвинов («фукуго», в\к 18+);

2 место – Александр Чамагуа («ката», в\к 12-13 лет);



3 место – Николь Агумава («ката», в\к 18+), Руслан Сабекия («ката», в\к 14-15 лет), Леон Хаджимба («фукуго», «ката», в\к 10-11 лет).



Тренер спортсменов, Президент Федерации каратэ-до Абхазии Ахра Абухба участвовал в качестве международного инспектора этого турнира.



