APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:37, 17 Декабря 2019 39
12:34, 17 Декабря 2019 44
12:30, 17 Декабря 2019 43
11:57, 17 Декабря 2019 66
11:55, 17 Декабря 2019 75
11:42, 17 Декабря 2019 96
15:36, 16 Декабря 2019 350
15:34, 16 Декабря 2019 260
13:52, 16 Декабря 2019 546
13:24, 16 Декабря 2019 580
11:59, 16 Декабря 2019 355
11:15, 16 Декабря 2019 704
18:05, 14 Декабря 2019 592
14:59, 14 Декабря 2019 470
09:00, 14 Декабря 2019 674
17:18, 13 Декабря 2019 607
14:29, 13 Декабря 2019 583
12:54, 13 Декабря 2019 718
12:35, 13 Декабря 2019 592
16:17, 12 Декабря 2019 483
15:31, 12 Декабря 2019 579
15:28, 12 Декабря 2019 732
14:58, 12 Декабря 2019 518
14:00, 12 Декабря 2019 572
13:23, 12 Декабря 2019 730

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / 2 «золота», 3 «бронзы» и 1 «серебро» привезли столичные спортсмены из Тулы

2 «золота», 3 «бронзы» и 1 «серебро» привезли столичные спортсмены из Тулы

51
11:55, 17 Декабря 2019
2 «золота», 3 «бронзы» и 1 «серебро» привезли столичные спортсмены из Тулы
Столичные спортсмены стали призерами 20-го традиционного Кубка России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха.

Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В Туле прошёл 20-й традиционный Кубок России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха, в котором приняли участие спортсмены из более 12 регионов России. Комитетом по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум на турнир были командированы спортсмены   секции каратэ.
Более 200 спортсменов оспаривали первенство в программах (дисциплинах) «фукуго», «ката» и «бункай ката».  

Столичные спортсмены в разных дисциплинах завоевали  2 «золота», 3 «бронзы» и 1 «серебро».
На 1 месте – Николь Агумава («фукуго», в\к 18+); Владимир Литвинов («фукуго», в\к 18+);
2 место – Александр Чамагуа («ката», в\к 12-13 лет);

3 место – Николь Агумава («ката», в\к 18+), Руслан Сабекия («ката», в\к 14-15 лет), Леон Хаджимба («фукуго», «ката», в\к 10-11 лет).

Тренер спортсменов, Президент Федерации каратэ-до Абхазии Ахра Абухба участвовал в качестве международного инспектора этого турнира.


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика