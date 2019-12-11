12:37, 17 Декабря 2019 39
12:34, 17 Декабря 2019 44
12:30, 17 Декабря 2019 43
11:57, 17 Декабря 2019 66
11:55, 17 Декабря 2019 75
11:42, 17 Декабря 2019 96
15:36, 16 Декабря 2019 350
15:34, 16 Декабря 2019 260
13:52, 16 Декабря 2019 546
13:24, 16 Декабря 2019 580
11:59, 16 Декабря 2019 355
11:15, 16 Декабря 2019 704
18:05, 14 Декабря 2019 592
14:59, 14 Декабря 2019 470
09:00, 14 Декабря 2019 674
17:18, 13 Декабря 2019 607
14:29, 13 Декабря 2019 583
12:54, 13 Декабря 2019 718
12:35, 13 Декабря 2019 592
16:17, 12 Декабря 2019 483
15:31, 12 Декабря 2019 579
15:28, 12 Декабря 2019 732
14:58, 12 Декабря 2019 518
14:00, 12 Декабря 2019 572
13:23, 12 Декабря 2019 730
Популярное
11.12.2019 2425
12.12.2019 1105
11.12.2019 877
11.12.2019 792
11.12.2019 766
12.12.2019 734
2 «золота», 3 «бронзы» и 1 «серебро» привезли столичные спортсмены из Тулы
51
11:55, 17 Декабря 2019
Столичные спортсмены стали призерами 20-го традиционного Кубка России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В Туле прошёл 20-й традиционный Кубок России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха, в котором приняли участие спортсмены из более 12 регионов России. Комитетом по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум на турнир были командированы спортсмены секции каратэ.
Более 200 спортсменов оспаривали первенство в программах (дисциплинах) «фукуго», «ката» и «бункай ката».
Столичные спортсмены в разных дисциплинах завоевали 2 «золота», 3 «бронзы» и 1 «серебро».
На 1 месте – Николь Агумава («фукуго», в\к 18+); Владимир Литвинов («фукуго», в\к 18+);
2 место – Александр Чамагуа («ката», в\к 12-13 лет);
3 место – Николь Агумава («ката», в\к 18+), Руслан Сабекия («ката», в\к 14-15 лет), Леон Хаджимба («фукуго», «ката», в\к 10-11 лет).
Тренер спортсменов, Президент Федерации каратэ-до Абхазии Ахра Абухба участвовал в качестве международного инспектора этого турнира.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В Туле прошёл 20-й традиционный Кубок России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха, в котором приняли участие спортсмены из более 12 регионов России. Комитетом по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум на турнир были командированы спортсмены секции каратэ.
Более 200 спортсменов оспаривали первенство в программах (дисциплинах) «фукуго», «ката» и «бункай ката».
Столичные спортсмены в разных дисциплинах завоевали 2 «золота», 3 «бронзы» и 1 «серебро».
На 1 месте – Николь Агумава («фукуго», в\к 18+); Владимир Литвинов («фукуго», в\к 18+);
2 место – Александр Чамагуа («ката», в\к 12-13 лет);
3 место – Николь Агумава («ката», в\к 18+), Руслан Сабекия («ката», в\к 14-15 лет), Леон Хаджимба («фукуго», «ката», в\к 10-11 лет).
Тренер спортсменов, Президент Федерации каратэ-до Абхазии Ахра Абухба участвовал в качестве международного инспектора этого турнира.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.