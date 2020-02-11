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11 представителей от политических партий и общественных организаций вошли в состав Общественной палаты Абхазии
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14:44, 14 Февраля 2020
В ОП РА избрали новых членов организации от политпартий и общественных организаций.
Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. В Общественной палате Республики Абхазия прошли выборы 11 представителей от политических партий и общественных организаций.
По результатам выборов в состав Общественной палаты вошли:
Рисмаг Аджинжал;
Али Аншба;
Венедиктова Надежда;
Беслан Джопуа;
Роман Качарава;
Татьяна Кочий;
Абессалом Кварчиа;
Людмила Лолуа;
Темур Пипия;
Юрий Попков;
Изольда Хагба.
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