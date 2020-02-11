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11 представителей от политических партий и общественных организаций вошли в состав Общественной палаты Абхазии

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14:44, 14 Февраля 2020
11 представителей от политических партий и общественных организаций вошли в состав Общественной палаты Абхазии

В ОП РА избрали новых членов организации от политпартий и общественных организаций.

Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. В Общественной палате Республики Абхазия прошли выборы 11 представителей от политических партий и общественных организаций. 

По результатам выборов в состав Общественной палаты вошли: 
 
Рисмаг Аджинжал;

Али Аншба;

Венедиктова Надежда;

Беслан Джопуа;

Роман Качарава;
 
Татьяна Кочий;

Абессалом Кварчиа;

Людмила Лолуа;

 Темур Пипия;

 Юрий Попков;

 Изольда Хагба.

        

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