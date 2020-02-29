«10 лет без Владислава»: в музее Боевой Славы открылась фотовыставка, посвященная памяти Первого Президента Абхазии

10 лет назад ушел из жизни Первый Президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба.

Сухум. 4 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба открылась фотовыставка «10 лет без Владислава», посвящённая памяти Первого Президента Абхазии.

Открывая фотовыставку, директор музея Боевой Славы Мзия Бейя отметила: «4 марта исторически весьма значимая дата в нашей истории. В этот день, 10 лет назад, положив на алтарь Победы жизнь, здоровье и блестящую карьеру ученого-хеттолога, ушел из жизни Первый Президент Абхазии – основоположник современного абхазского государства Владислав Григорьевич Ардзинба. В этот же день, 71 год тому назад, родился Сергей Васильевич Багапш, Второй Президент РА, приведший молодое абхазское государство к признанию независимости. Эти две даты исторически навечно сплелись воедино и останутся в памяти современников и наших потомков».







Мзия Бейя рассказала об экспозиции: «Здесь представлены фотографии Владислава Ардзинба, его соратников, друзей и членов семьи. Автором многих работ является Владимир Попов, который снимал все официальные встречи Президента в те годы. Здесь же представлены фотографии, переданные музею из семейного архива Владислава Ардзинба, из архива личного переводчика Владислава, ныне сотрудника Фонда Первого Президента Анны Керопян, а также абхазской диаспорой из Турции музею передан большой электронный альбом фотографий. Наше мероприятие сопровождает выступление квинтета камерного оркестра Государственной филармонии РА».

По словам Бейя, выставка «10 лет без Владислава» продлится до 20-х чисел марта.